OMG: विराट ने की सम्मान देने की कोशिश, लेकिन फैन्स ने इस वजह से कर दिया ट्रोल

टीचर्स डे के मौके पर विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फोटो शेयर की जिसके जरिए उन्होंने उन सभी महान क्रिकेटर्स को ट्रिब्यूट दिया। जिनसे उन्होंने हमेशा कुछ न कुछ सीखा। इस फोटो में विराट नीचे बैठे हुए हैं और उनके पीछे वॉल पर सभी क्रिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं। इन नामों में सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, कपिल देव, वीरेंद्र सहवाग सौरव गांगुली, रएाहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, रिकी पोटिंग, ब्रायन लारा, शेन वार्न, एडम गिलक्रिस्ट, स्टीव वा, सनथ जयसूर्या समेत पाकिस्तानी प्लेयर इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद और इमरान खान खान जैसे प्लेयर्स के नाम शामिल हैं।

इस बात के लिए हो गए ट्रोल

सचिन और धोनी का नाम टॉप पर रखने के लिए विराट को काफी तारीफे मिली लेकिन अनिल कुंबले का नाम इस वॉस पर नहीं होने की वजह से उन्हें फैंस के निगेटिव कमेंट्स का सामना करना पड़ा। अगर आप इस फोटो के कमेंट सेक्शन में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कितने फैंस ने अनिल कुंबले को लेकर सवाल किए हैं। पढ़िए कुछ ऐसे ही कमेंट्स...

pratikkmr53U........forgot ur former teacher anil kumbale sir 😂 @virat.kohli

shekhartomar007@virat.kohli ...............There should also be the name of The Great @anil.kumble.

rishabh_suryavanshi@virat.kohli...........brother where is @anil.kumble sir.. Unhone india ki side se Highest wicket liye hai nd 10 wckts in innings

onkar.hegde...........Again no Anil Kumble ?! 😮

prateek_prd................No Anil Kumble? Yes was expected 😂

mayurr_here.........Where is Anil Kumble

iamaadi_18............How can you forgot legendary leg spinner Anil Kumble??

nakulkumar03061992.............Missing anil kumble

karanshahkss..............I think whatever may have been the disagreements, Anil Kumble atleast deserved to be mentioned here.

ashwani_united..............U did not learn from anil kumble... Not fit enough to be his student

chaubeyshubham22............One name missing and that is jumbo kumble , u can't ignore him

imakash.93@virat.kohli............where is anil kumble? You have added such unnecessary names over there but you are not even appreciating kumble sir. I

think yiu have forgotten he was your teacher too. Ohh i am sorry u i forgot that u do not consider him as a teacher. No issues he was a great player for me

and always will be..

