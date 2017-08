यारी! पूर्व टीम इंडिया कोच अनिल कुंबले के लिए इरफान पठान ने रखी दावत, कुंबले ने ट्विटर पर की तारीफ...

क्रिकेट से दूर चल रहे इरफान पठान ने गुरुवार को पूर्व भारतीय कोच अनिल कुंबले को अपने घर पर लंच के लिए बुलाया और बाद में कुंबले को मेहमानवाजी के लिए शुक्रिया भी कहा। आपको बता दें टीम इंडिया के एक वक्त पर काफी भरोसेमंद रहे इरफान पठान काफी लंबे वक्त से टीम से बाहर चल रहे हैं। इसके अलावा अनिल कुंबले ने भी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कोच पद से इस्तीफा दिया था। एक वक्त पर कुंबले और पठान एक साथ टीम इंडिया के लिए बॉलिंग सिरे को मजबूती देने में मदद कर रहे थे।

इरफान ने लंच पर कुंबले को बिरयानी और कुछ वेज खाने में सर्व किया। इसके बाद पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर एक तस्वीर भी शेयर की। अपने ट्वीट में पठान ने लिखा, "आपको घर बुलाना मेरे लिए बेहद ही खुशी की बात है कुंबले भाई...आशा करता हूं आपको वेज खाना पसंद आया होगा। #Love & #respect"

It was great having u at home @anilkumble1074 bhai...hope u liked the amateur veg food #love n #respect pic.twitter.com/gLRxl2vllI