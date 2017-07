MUST WATCH: मैच हारने के बाद मायूस दिखे धौनी, फैन्स की आंख में भी आ जाएंगे आंसू

वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथे वनडे में हारने के बाद भारतीय फैन्स के साथ-साथ महेंद्र सिंह धौनी भी काफी दुखी हुए। इस हार के बाद से सोशल मीडिया पर लोग धौनी की धीमी पारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। धौनी ने 114 गेंदों पर 54 रन बनाए। धौनी इस हार के बाद काफी दुखी थे और इस हार के बाद उनकी आंखों में आंसू तक आ गए थे।

दरअसल, हार के बाद जब भारतीय खिलाड़ी वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों से हाथ मिला रहे थे, उस वक्त धौनी हार से दुखी ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़े थे। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू भी दिखाई दिए। इस दौरान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है।

आप भी देखें वीडियो

It hurts to see him like this 😞 pic.twitter.com/8UMsek3YVl