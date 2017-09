OMG! वॉर्नर ने सोशल मीडिया पर किया ऐसा सवाल कि फैंस ने कहा, प्लीज...

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही ओडीआई सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है। दूसरे मैच के लिए अब टीम कोलकता पहुंच चुकी है और उनका प्रैक्टिस सेऩ जारी है। लेकिन इस दौरान इंडिया पहुंची मेजबान टीम के खिलाड़ी कोलकता को एक्सप्लोर करने का मौका भी नहीं छोड़ रहे हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया के तेज बल्लेबाज डेविड वार्नर भी शामिल हैं। जी हां, वॉर्नर अपनी फैमिली के साथ इंडिया में हैं और कोलकता घूमने की प्लानिंग कर रही हैं। वह अपने इन पलों को सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। हाल ही में वॉर्नर ने अपनी फैमिली फोटो शेयर करते हुए फैंस से एक ऐसा सवाल कर दिया कि सभी ने उन्हें एक ही जवाब दिया।

Good morning from Kolkata, what's the best places to visit while we are here?? Please 🙏 #kolkata https://t.co/InxVO6E4Hn — David Warner (@davidwarner31) September 19, 2017

Do visit Dada's @SGanguly99 house you will feel like visiting one of best kingdom of living king.. — Punjabiravi (@Punjabiravi1) September 19, 2017

Visiting Kolkata will be incomplete unless you don't visit @SGanguly99 🏡 King of Kolkata. — Ap Saggu (@ap_saggu) September 19, 2017

दरअसल, बीते दिन वॉर्नर ने अपने होटल के रूम से एक फैमिली फोटो शेयर करते हुए फैंस से पूछा कि कोलकाता में घूमने के लिए बेस्ट जगह क्या है...? बस, वॉर्नर की इस पोस्ट के बाद उनके पास सजशन्स की लाइन लग गई। फैंस ने भी वॉर्नर से मजे लेने शुरू कर दिए। कोई कहने लगे आप जहां भी घूमने जाएं, उसे प्लीज सोशल मीडिया पर अपडेट कर दें ताकि मैं आपके ऑटोग्राफ ले सकूं। आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तो कुछ ने सौरव गांगुली हाउस घूमने की सलाह दी। ऐक फैन तो वॉर्नर के इस सवाल पर ही फिदा हो गया और लिखा कि 'बाहर से अंग्रेजी और अंदर से बिल्कुल देसी है।'