चैंपियंस ट्रॉफीः प्रोटियाज फिर साबित हुए चोकर्स, टीम इंडिया की जीत का ये था चेंजिंग मोमेंट 

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, 2017 रोमांचक दौर में है। जहां ग्रुप-ए से सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें तय हो गई हैं, वहीं ग्रुप-बी की तस्वीर अब जा कर कुछ साफ हुई है। दक्षिण अफ्रीका ने रविवार को चैपियंस ट्रॉफी के ग्रुप 'बी' के महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत के आगे घुटने टेक दिये। भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया लेकिन दूसरी टीम कौन सी होगी ये आज तय होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दक्षिण अफ्रीका पर मिली शानदार जीत में गेम चेंजिंग मोमेंट कौन सा था। तो जान लीजिए लाइव हिन्दुस्तान आज आपको बताने जा रहा है वो गेम चेंजिंग मेमोंट कौन सा था जिसने इस मैच को भारत की छोली में डाल दिया।

कल के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के ओपनर्स ने काफी अच्छी शुरुआत की। तभी अश्विन ने अमला को धौनी के हाथों कैच करा कर भारत को पहली सफलता दिलाई। फिर क्या था थोड़ी देर बाद दूसरे ओपनर डिकॉक भी जडेजा के शिकार बने और बोल्ड हो कर पवेलियन लौट गए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था।

अब मैदान पर थी दक्षिण अफ्रीका की सबसे मजबूत जोड़ी। कप्तान डिविलियर्स और फाफ डुप्लेसिस। डीविलियर्स अपने आक्रामक अंदाज में भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। तभी 29वें ओवर में रविंद्र जडेजा की दूसरी गेंद पर एबी डिविलियर्स 16 रन बनाकर रनआउट हो गए। उनको हार्दिक पांड्या के थ्रो पर महेंद्र सिंह धौनी ने रनआउट किया। बता दें कि इससे पहले भी 2015 के वर्ल्ड कप में धौनी ने ही डिविलियर्स को रनआउट किया था।

#CT17 - Turning the clock back: @msdhoni's glovework at best against @ABdeVilliers17 #TeamIndia #INDvSA pic.twitter.com/NKWcYCBJob