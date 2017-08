चंडीगढ़ छेड़छाड़: वीरू का धमाकेदार Message, बोले- कोई भी हो, कायदे में रहोगे तभी फायदे में...

हाल ही में चंडीगढ़ में एक लड़की के साथ हुई छेड़छाड़ और पीछा करने वाली घटना पर टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। सहवाग ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जाहिर किया है, इसके साथ ही उन्होंने उन लोगों को नसीहत भी दी है। सहवाग ने ट्वीटर पर लिखा, 'ये एक शर्मनाक घटना है और इसकी जांच जरूर होनी चाहिए।'

इसके साथ ही सहवाग ने उन छेड़छाड़ करने वालों को अपनी नसीहत दी है कि-कोई भी हो..कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे।

Chandigarh stalking incident is shameful & a fair probe should be done without any influence. Koi bhi ho,

Kaayde me rahoge,Faayde me rahoge