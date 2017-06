चैंपियंस ट्रॉफीः कोहली के इस रिएक्शन पर ट्विटर पर लोगों ने लिए मजे, याद आई बिरयानी

गुरूवार को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में इंडिया ने बांग्लादेश को 09 विकटों से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली। फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से मैदान पर भिड़ेगे। मैच को लेकर लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ा हुआ है। लेकिन उससे पहले इंडिया-बांग्लादेश मैच के दौरान मुशफिकुर रहीम का कैच पकड़ने के बाद विराट कोहली के रिएक्शन पर ट्वीटर वालों की नजर लग गई और लोगों ने इस पर जम कर मीम बनाए और मजे लिए।

मैच के दैरान केदार जाधव के बॉल पर बांग्लादेशी बल्लेबाज मुशफिकुर रहीम का कैच लपकने के बाद विराट कोहली ने कुछ ऐसे रिएक्ट किया...

This was so cute, Everytime anyhow you manage to make me fall for you Mr. Kohli ❤️ #IndvsBan pic.twitter.com/EQX8MyrcVR