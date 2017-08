वाह! पसीने पर हुआ कमेंट तो मिताली राज ने दिया ऐसा करारा जवाब, कर दी बोलती बंद

सोशल मीडिया पर सेलेब्स का ट्रोल होना आम बात है। ऐसा ही कुछ इंडियन वुमंस क्रिकेट टीम की कैप्टन मिताली राज के साथ भी हुआ। लेकिन उन्होंने जिस तरह करारा जवाब देकर अपने हेटर्स का मुंह बंद किया है। उसके बाद तो उन्हें ट्रोल करने वाला सौ बार सोचेगा।

What a momentous day today was, standing with these special women!!@MabenMaben @AlNooshin @vedakmurthy08 pic.twitter.com/EsNwRN2G7N