INDvPAK: बुमराह की 'नो बॉल' टीम इंडिया के लिए बना खतरा, ट्विटर पर उड़ा मजाक

चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच भारत और पाकिस्तान के बीच लंदन के ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। मैच के शुरूआत में बुमराह ने पहला विकेट झटका, लेकिन वह गेंद नोबॉल हो गई। इस वजह से 15 ओवर के बाद भी पाकिस्तान का एक विकेट भी नहीं गिर सका और पाक टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई। इसे लेकर सोशल मीडिया काफी मजाक उड़ रहा है।

