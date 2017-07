Wooh! महिला क्रिकेटर्स ने पाक को दी पटखनी तो बॉलीवुड ने खूब की तारीफ

इंग्लैंड में खेले जा रहे महिला विश्व कप में भारत की रविवार को पाकिस्तान पर जीत के बाद अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और अनुपम खैर जैसे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं ने टीम को बधाई दी है। भारतीय महिलाओं ने पाकिस्तान को 95 रनों से हरा दिया। यह भारतीय महिलाओं की लगातार तीसरी जीत है।

अमिताभ बच्चन ने सराहा

मैच के बाद अमिताभ ने ट्वीट करते हुए लिखा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को शानदार जीत के लिए बधाई। दुआ है आप और आगे बढ़ती रहें और इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करती रहें।

T 2473 - Congratulations INDIA Women's Cricket team for your most convincing win ..!! May you continue to prosper and bring greater glory !! pic.twitter.com/2vPoKZ3l2H — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) July 2, 2017

अनिल कपूर ने की तारीफ

अनिल कपूर ने लिखा है कि इन महिलाओं पर मुझे गर्व है। आईसीसी महिला विश्व कप-2०17। उम्मीद है यह जीत अन्य महिलाओं को अपने क्षेत्र में अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी।

So proud of these women! #ICCWomensWorldCup2017... Hope this picture inspires & empowers all our girls to excel in any field they choose! pic.twitter.com/O1VQMQm39t — Anil Kapoor (@AnilKapoor) July 3, 2017

अनुपम खेर ने दी बधाई

अनुपम खेर ने ट्वीट किया कि भारत को आईसीसी महिला विश्व कप में शानदार जीत के लिए बधाई। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप पर मुझे गर्व है। जय हो।

Congratulations India. Superb win in #ICCWomensWorldCup. You are the bestest. Proud of you all. Jai Ho.🇮🇳 — Anupam Kher (@AnupamPkher) July 3, 2017

एक्ट्रेस ने भी की वाहवाही

अभिनेत्री डायना पेंटी ने लिखा कि आज की शानदार जीत पर भारत की महिला टीम को बधाई हो। आपने कमाल कर दिया।

अभिषेक बच्चन ने भी कहा 'जय हो'

अभिनेता अभिषेक बच्चन ने लिखा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बधाई हो। आप सभी ने हमें गौरवान्वित किया है। जय हो।