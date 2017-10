कुंबले को सिर्फ बॉलर कहना BCCI को भारी पड़ा‍, फैंस ने की खिंचाई

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को पूर्व भारतीय कप्तान और कोच अनिल कुंबले को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। इस मौके पर बीसीसीआई ने ट्वीट कर कुंबले को बधाई देते हुए केवल 'पूर्व गेंदबाज' कहकर संबोधित किया।

Here's wishing a very happy birthday to former #TeamIndia Captain Mr. Anil Kumble #Legend #HappyBirthdayJumbo pic.twitter.com/uX52m8yYif