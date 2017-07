तोहफा:फाइनल से पहले मिताली सेना को गिफ्ट, BCCI देगा हर खिलाड़ी को 50 लाख का इनाम

बीसीसीआई (BCCI) ने घोषणा की है कि इंडियन विमेंज क्रिकेट टीम की सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए 50-50 लाख रुपये का इनाम देगा। साथ ही सपोर्ट मेंबर को 25-25 लाख रुपये दिए जाएंगे।

BCCI to give cash reward of Rs 50 Lakh to each player of Women's Cricket Team for their performance in ICC Women's World Cup 2017.