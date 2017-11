आशीष नेहरा ने लिया संन्यास: जानिए विदाई मैच में कैसा रहा उनका आखिरी ओवर

भारत ने फिरोजशाह कोटला में खेले गए पहले टी-20 मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को 53 रनों से मात दी। यह इस फॉरमेट में भारत की कीवी टीम पर पहली जीत थी। ये मैच भारत के लिए काफी यादगार रहा। इसके साथ ही यह मैच भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा के लिए खास रहा। उन्होंने न सिर्फ अपना आखिरी मैच खेलने का मौका मिला बल्कि अपने घरेलू मैदान पर खेल को अलविदा कहने का अवसर भी मिला। कप्तान विराट कोहली ने भी आशीष नेहरा से आखिरी ओवर डलवाया और इसमें उन्होंने सिर्फ सात रन दिए।

Farewell to the man of the moment - Ashish Nehra #ThankYouAshishNehra pic.twitter.com/onuPCxU4r6