शानदार: नेहरा को कंधे पर बिठाकर टीम इंडिया ने दी ऐसी विदाई, विराट ने कही ये बात

फिरोजशाह कोटला में खेले गए पहले टी-20 मैच के बाद टीम इंडिया ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज आशीष नेहरा को शानदार विदाई दी। मैच के बाद नेहरा ने मैदान का चक्कर लगाया और अपने फैंस का अभिवादन किया। बाद में कैप्टन विराट कोहली और शिखर धवन ने उन्हें कंधों पर बैठा लिया और स्टेडियम के चक्कर लगाए। फैंस भी इस मौके पर बेहद इमोशनल हो गए थे। उन्होंने चियरअप करते हुए नेहरा को विदाई दी और नारे लगाए। इस मौके पर विराट ने कहा कि आशीष नेहरा फेयरवेल डिजर्व करते थे और फिरोजशाह कोटला स्टेडियम की भीड़ ने उन्हें फेयरवेल दिया।

धौनी और विराट ने किया सम्मानित...

मैच से पहले भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धौनी और मौजूदा कप्तान विराट कोहली की आगुआई में टीम ने मैच से पहले उन्हें ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। उनके आखिरी मैच में स्टेडियम के दिल्ली गेट गेंदबाजी छोर का नाम नेहरा के नाम पर रखा गया। नेहरा ने इसी छोर से अपना पहला ओवर डाला।

Another good win and a complete team performance. 👌🏼😇

Wishing Ashish bhaiya all the luck for everything in the future. It's been an honor sharing the field and the dressing room with you. 🙏👏 @BCCI #INDvNZ #NehraJi pic.twitter.com/hfCTHfo8rP