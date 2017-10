घरेलू हिंसा: युवराज सिंह के परिवार के खिलाफ 21 नवंबर को होगी सुनवाई

युवराज सिंह की भाभी आकांक्षा शर्मा द्वारा युवी की फैमली पर लगाए घरेलू हिंसा केस में 21 नवंबर को सुनवाई होगी। आकांक्षा ने कुछ दिन पहले गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में युवराज सिंह, सास शबनम खान (युवराज की मां) और अपने पति जरोवर सिंह पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया था। पहले इस केस की सुनवाई 21 अक्टूबर को होनी थी लेकिन अब ये तारीख बदल दी गई है। अब इस केस में सुनवाई 21 नवंबर को होगी।

हालांकि इससे पहले युवराज के परिवार के वकील ने दावा किया था कि घरेलू हिंसा का कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ है। एक हिंदी वेबसाइट के मुताबिक युवी के वकील का दावा था कि इस तरह का कोई केस दर्ज ही नहीं हुआ है। बता दें कि बिग बॉस-10 की कंटेस्टंट रह चुकी आकांक्षा ने युवराज सिंह के परिवार पर आरोप लगाया है कि तीनों ने मिलकर उन्हें मानसिक और वित्तीय रूप से प्रताड़ित किया है।

Next hearing in the domestic violence case against Yuvraj Singh, mother Shabnam Singh and brother Zorawar Singh scheduled for 21 November