धौनी को संन्यास की सलाह देने पर अगारकर की हो रही फजीहत, फैंस ने कुछ इस तरह ली चुटकी

भारत की तरफ से वनडे में सबसे तेज फिफ्टी लगाने वाले अजीत अगारकर ने जबसे धौनी को टी-20 क्रिकेट में संन्यास लेने की सलाह दी है तब से उनके लिए मुसीबत सी आ गई हैं। फैंस उन्हें ट्वीट कर कई प्रकार की नसीहतें दे रहे हैं।

बता दें कि इस विवाद की शुरुआत अजित अगारकर के उस बयान से हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि टीम को उनकी जगह किसी और विकल्प को भी तलाशना चाहिए। आगरकर ने कहा था कि वह वनडे क्रिकेट में उनका रोल सही है, लेकिन टी-20 में बात अलग है। जब तक आप टीम के कप्तान होते हैं, तब तक ठीक है, लेकिन इस समय एक बल्लेबाज के तौर पर हम उन्हें मिस करते हैं।

बाद में यह विवाद काफी तेजी से बढ़ता चला गया कि​ क्या महेंद्र सिंह धोनी को अब इस फॉर्मेट से विदाई ले लेनी चाहिए। जहां कुछ खिलाड़ियों ने धोनी से विदा लेने की बात कही, वहीं कुछ ऐसे भी थे, जो उनके साथ खड़े नजर आए।



@imAagarkar Mr. Just keep ur mouth shut u r nothing in front of Dhoni, and you r no1 to comment on his retirement, khud to team mei jgh bna nhi pae logo ke career pe comment krenge.. — ashwani chawla (@ashwanichawla03) 10 नवंबर 2017

@imAagarkar comments on @msdhoni truely tells your personality. He is always a master of limited cricket . I think you must respect him. And your comments on dhoni are like local MLA commenting on PM's job — Shubham kawatra (@kawatra_shubham) 10 नवंबर 2017