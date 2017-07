शर्मनाकः पत्नी की फोटो शेयर करने पर ट्रोलर्स ने शमी से पूछा- 'क्या आप मुसलमान हैं'

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अपनी बेटी की दूसरी सालगिरह के जश्न के मौके की अपनी पत्नी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालने के बाद एक बार फिर ट्रोलिंग का शिकार हो गए हैं। दरअसल शमी ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी के दूसरे जन्मदिन के मौके की तस्वीरें शेयर की थीं। जिसके बाद कुछ लोगों को ये रास नहीं आया और लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया।

कई का मानना है कि शमी की पत्नी हसीन जहां ने हिजाब नहीं पहनकर पाप किया है। कुन्नामकुलम से शारून के ने गो टू हेल हैशटैग के साथ लिखा, "हिजाब के बिना आपकी पत्नी को देखकर दुख हुआ। शमी सर पाप कितना छोटा है, यह मत देखिये बल्कि यह देखिये कि आप किसकी बेकद्री कर रहे हैं।"

बीजिंग से सैयद अख्तर ने लिखा, "क्या आप सालगिरह के जश्न पर हिजाब नहीं पहनकर दक्षिणपंथियों को खुश करना चाहते हो।"

पटना से मोहम्मद ताहिर फैसल ने लिखा, "शर्म में डूब गया हूं। क्या आप मुसलमान हैं। मुझे तो नहीं लगता। इस्लाम इस तरह से सालगिरह मनाने की इजाजत नहीं देता।

शमी के प्रशंसकों ने हालांकि उनका बचाव किया है। मुंबई से प्रजय बासु ने लिखा, "तुम जैसे कीड़ों को गटर से बाहर आते देखकर दुख हो रहा है।"

बेंगलूरू के भाग्य तेजा ने लिखा, "तुम लोगों की तुच्छ मानसिकता कब बदलेगी।"

Many morons r advising him that celebration bday is haram. I've never heard them saying so on SRK or Salman's bday😑😑https://t.co/kZKiWnxk8r