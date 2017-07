LIVE INDvENG FINAL: इंग्लैंड ने जीता टॉस, भारत के खिलाफ लिया पहले बल्लेबाजी का फैसला

भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के मैदान पर आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जा रहा है। इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने टॉस जीतकर भारत के खिलाफ पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

आपको याद दिला दें कि वर्ल्ड कप का आगाज दोनों टीमों ने एक-दूसरे के खिलाफ किया था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को पहले मैच में हराया था। इसके बाद इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम ने जोरदार वापसी की और फाइनल तक का सफर तय किया।

