IND vs PAK Final LIVE, Champions Trophy 2017: 6 ओवर में पाक का स्कोर 36 रन, क्रीज पर फखर-अजहर

चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबला में भारत ने जीता टॉसकर गेंदबाजी का फैसला किया है। यह मैच भारत और पाकिस्तान के बीच ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। पाक की तरफ से अजहर अली और फकर जमान क्रीज पर हैं। शुरुआती तीन ओवरों में पाक ने 14 रन बनाए।

टीम इंडिया का पलड़ा भारी

भारत आज के मैच को जीत कर चैंपियंस ट्रॉफी को एक बार फिर अपने पास रखना चाहेगा। जबकि पाकिस्तान पहली बार इस टूर्नामेंट में पहुंचा है और ट्रॉफी को अपने नाम करना चाहेगा।

चाहे बात फॉर्म की, आईसीसी रैंकिंग हो या फिर बुकी की पसंद। हर क्षेत्र में कोहली की कंपनी सरफराज की सेना से बेहतर है। लेकिन इतिहास को देखकर पाकिस्तान को हल्के में लेना भी कोहली एंड कंपनी को भारी पड़ सकता है। क्योंकि भारत से हार के बाद पाकिस्तान ने अपने खेल में जबर्दस्त सुधार किया और लगातार तीन मैच जीते। वहीं कोहली एंड कंपनी ने भी अपने दमदार परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के बीच हुए चार मुकाबलों में दोनों ही टीमों ने 2-2 मैच जीते हैं।

टीम इंडिया-

विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा, शिखर धवन, युवराज सिंह, एमएम धौनी, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बूमराह

टीम पाकिस्तान-

सरफराज अहमद (कप्तान), अजहर अली, फखर जमां, बाबर आजम, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, इमाद वसीम, हसन अली, मोहम्मद आमिर, जुनैद खान और शादाब खान

