UP board result 2017: 10वीं और 12वीं का रिजल्ट एक ही दिन, 9 जून को 12:30 बजे आएंगे यूपी बोर्ड 10वीं, 12वीं के नतीजे, यहां चेक करें upresults.nic.in

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद 9 जून को यूपी बोर्ड (UP board) के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट एक ही दिन जारी होगा। यूपी बोर्ड (UP board) के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट नौ जून को 12.30 बजे घोषित किया जाएगा। यूपी बोर्ड (UP board) सचिव शैल यादव ने यह जानकारी दी है।

जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षाएं दी थी वो लाइव हिन्दुस्तान की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट livehindustan.com पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा उसमें अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद सब्मिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा।

दसवीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

12वीं का रिजल्ट चेक करने के लिए यहां क्लिक करें

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) हाई स्कूल (10वीं क्लास) और इंटरमीडिएट (12वीं) की परीक्षाओं का आयोजन करता है। इस बार यूपी बोर्ड हाई स्कूल 10वीं की परीक्षा 16 मार्च को हिंदी के पेपर के साथ शुरू हुई थीं और 1 अप्रैल को समाप्त हुई, जबकि कक्षा 12वीं की परीक्षा 16 मार्च को सैन्य विज्ञान से शुरू हुई और 21 अप्रैल को लाइब्रेरी साइंस के साथ समाप्त हुई थी।

इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनाव के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षा के शुरू होने में देरी हुई थी वहीं रिजल्ट आने में भी देरी नजर आ रही है। इस बार यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट 2017 और यूपी बोर्ड हाई स्कूल 10वीं का रिजल्ट जून में आने की उम्मीद है। रिजल्ट आप लाइव हिन्दुस्तान और यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upresults.nic.in पर चेक कर सकते हैं।

आप को बता दें कि 60,29,252 छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल हुए थे। पिछले साल यूपी बोर्ड 10वीं क्लास का पास पर्सेंटेज 87.66 फीसदी गया था। राय बरेली की सौम्या पटेल ने 10वीं में पहला स्थान हासिल किया था। वहीं पिछले साल 29 लाख छात्रों ने कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी जिसमें से करीब 26 लाख स्टूडेंट्स ही पास हो पाए थे। 2016 में 12वीं का पास प्रतिशत 88.83 फीसदी रहा था।