UP Board Result 2017 : दोपहर 12:30 पर आएगा रिजल्ट, जानें रोचक बातें

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (up board) आज दोपहर 12:30 बजे हाईस्कूल (up 10th class) और इंटरमीडिएड (up 12th class) के रिजल्ट जारी कर सकता है। ये रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upresults.nic.in पर जारी किए जाएंगे।

आज यूपी बोर्ड के करीब 60 लाख छात्रों के भाग का फैसला होने जा रहा है। up board 2017 की परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या का आंकलन किया जाए तो यह मंगोलिया की आबादी से दोगुनी है। हालांकि मंगोलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 19वां सबसे बड़ा देश है।

यूपी बोर्ड का रिजल्ट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट ब्‍ पर जारी हो रहा है लेकिन आप इसे हमारी साइट livehindustan.com पर भी देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के साथ ही हमारी साइट पर आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

यूपी बोर्ड रिजल्ट के रोचक तथ्य

1- योगी सरकार की नकल माफियाओं पर सख्ती के चलते इस साल करीब 6 लाख छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है।

2- दशकों के इतिहास में यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट 2008 में सबसे कम 40 फीसदी रहा जबकि सबसे ज्यादा 2016 में 88 फीसदी रहा था।

3- यूपी बोर्ड ने इस साल नया नियम बनाया है जिसके तहत 90 फीसदी से ज्यादा नंबर पाने वाले छात्रों की कॉपी दोबारा चेक की जाएगी।

4- इस साल यूपी बोर्ड में 4.6 करोड़ उत्तर पुस्तिका लगीं थी जिन्हें करीब 1.37 लाख शिक्षकों ने जांचा है।

5- 2017 की बोर्ड परीक्षा राज्यभर में 253 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी।

ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट

upresults.nic.in ओपेन करें।

यूपी बोर्ड रिजल्ट की हाईस्कूल रिजल्ट 2017 की लिंक या इंटरमीडिएड रिजल्ट 2017 के लिंक पर क्लिक करें।

यहां रिजल्ट का जो पेज खुलेगा उस पर रोल नंबर व नाम दर्ज करें।

इसके बाद सब्मिट बटन क्लिक करें।

अब आपके सामने आपके नंबर सामने होंगे।

आप अपने रिजल्ट का प्रिंट आउट या स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं जिससे काम पड़ने पर आप इसका उपयोग कर सकें।

UP Board 10th Result 2017 का रिजल्ट, क्लिक कर देखें

UP Board 12th Result 2017 का रिजल्ट, क्लिक कर देखें