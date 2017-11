TSPSC FBO एग्जाम आंसर की: यहां देखें आंसर की, 18 नवंबर तक दर्ज कराएं आपत्तियां

तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुरुवार को फॉरेस्ट बीट ऑफिसर प्री एग्जाम की आंसर की जारी कर दी हैं। इस परीक्षा से राज्य के वन विभाग में करीब 1,857 फॉरेस्ट बीट ऑफिसर की भर्ती होगी। जिन स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी वो TSPSC की ऑफिशियल वेबसाइठ पर जाकर आंसर की देख सकते हैं।

आपको बता दें कि छात्र-छात्राएं 18 नवंबर से 27 नवंबर तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। ये आपत्तियां ऑनलाइन दिए लिंक से ही दर्ज कराई जा सकेंगी। ये आपत्तियां अंग्रेजी में भी दर्ज कराईं जा सकती हैं। आपको बता दें कि उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, वॉकिंग टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के जरिए होगी।

इसके अलावा आंसर की देखने के लिए यहां भी क्लिक कर सकते हैं।

Note: Check official website of TSPSC for latest updates.