राजस्थान पुलिस में भर्ती होंगे 5390 कांस्टेबल, 21 नवंबर तक करें आवेदन

राजस्थान में कांस्टेबल के 5390 पदों पर भर्तियां होंगी। ये नियुक्तियां राजस्थान के पुलिस विभाग की विभिन्न यूनिटों और बटालियन के लिए होंगी। इच्छुक आवेदक 21 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों से संबंधित हर तरह के आरक्षण का लाभ राजस्थान के मूल निवासियों को प्राप्त होगा। अन्य राज्यों के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य जानकारियों पर एक नजर:

कांस्टेबल, कुल पद : 5390

ट्रेड के आधार पर रिक्तियों का वर्गीकरण

- जनरल ड्यूटी, पद : 5061 (अनारक्षित : 2342)

- चालक, पद : 304 (अनारक्षित : 100)

- ऑपरेटर, पद : 25 (अनारक्षित : 10)

योग्यता (टे्रड के अनुसार)

- जनरल व चालक : किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हो। आरएसी बटालियन/महाराणा प्रताप बटालियन के लिए यह योग्यता आठवीं पास है। साथ ही चालक पद के लिए भारी/हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो।

- ऑपरेटर : मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से फिजिक्स और मैथ विषय के साथ बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

अन्य योग्यता : आवेदन को हिन्दी भाषा और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान हो।

आयु सीमा (पद के अनुसार)

कांस्टेबल सामान्य और ऑपरेटर के लिए

- न्यूनतम 18 साल। पुरुषों के लिए अधिकतम 23 वर्ष और महिलाओं के लिए अधिकतम 28 वर्ष।

चालक के लिए

- न्यूनतम 18 साल। पुरुषों के लिए अधिकतम 25 वर्ष और महिलाओं के लिए अधिकतम 31 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में राजस्थान के मूल निवासियों को राज्य सरकार के नियमानुसार छूट मिलेगी।

- आयुसीमा की गणना 01 जनवरी 2018 के आधार पर की जाएगी।

आवेदन शुल्क

- सामान्य और ओबीसी वर्ग के लिए 700 रुपये देय होगा।

- राजस्थान के एससी/एसटी के लिए 350 रुपये देय होगा।

- इसका भुगतान भुगतान नेट बैंकिंग सुविधा या डेबिट/ क्रेडिट कार्ड से करना होगा।

- अन्य राज्यों के आरक्षित वर्ग के आवेदकों को सामान्य श्रेणी के तहत शुल्क चुकाना होगा।



यहां देखें नोटिफिकेशन

- सबसे पहले वेबसाइट (www.police.rajasthan.gov.in) पर लॉगइन करें। होमपेज पर बाईं ओर दिए ‘पब्लिक इंफॉर्मेशन’ सेक्शन में ‘रिक्रूटमेंट एंड रिजल्ट’ लिंक पर क्लिक करें।

- फिर रिक्रूटमेंट लिंक पर क्लिक करें। फिर नए वेबपेज पर Notification of Rajasthan Police Constable Recruitment 2017 लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपनी योग्यता जांच लें।

आवेदन प्रक्रिया

- ऑनलाइन आवेदन करने के होमपेज पर लिंक Click Here To Apply Online For Rajasthan Police Constable Recruitment पर क्लिक करें। इससे नया वेबपेज खुल जाएगा। आप सीधे (www.rajasthan policerecruitment.com) पर भी लॉगइन कर सकते हैं।

- ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आपको ‘राजस्थान सिंगल साइन ऑन (एसएसओ)’ आईडी बनाना होगा। इसके लिए वेबसाइट

(www.sso.rajasthan.gov.in) पर जाएं।

- यहां होमपेज पर ‘सिटीजन’ कैटेगरी में Aadhaar ID (UID) (Only for Citizens) पर क्लिक करें। फिर अपना आधार नंबर दर्ज करें। फिर नेक्स्ट का बटन दबाएं। फिर डिक्लेरेशन पर टिक मार्क कर ओटीपी जनरेट करें। इससे आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड आएगा। उसे दर्ज कर वैलिडेट ओटीपी बटन पर क्लिक करें।

- इसके बाद निर्देशानुसार एसएसओ आईडी और पासवर्ड क्रिएट करें। फिर रजिस्टर के बटन पर क्लिक करें। इससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और कंफर्मेशन मैसेज मोबाइल नंबर पर आ जाएगा।

- इसके बाद वेबसाइट (www.rajasthanpolicerecruitment.com) पर वापस आएं। एसएसओ आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगइन करें। फिन निर्देशानुसार प्रक्रिया को पूरा कर लें।

महत्वपूर्ण तिथियां

- ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि : 21 नवंबर 2017 (रात 11:59 बजे तक)

- एडमिट कार्ड जारी होने की संभावित तिथि : 25 नवंबर के बाद

- परीक्षा की संभावित तिथि : दिसंबर 2017