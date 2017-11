इन शहरों में स्टेनाेग्राफर के पदों पर भर्तियां, 45 हजार रुपये मिलेगा वेतन

स्टेनोग्राफर के 21 पदों के लिए करें आवेदन

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), नई दिल्ली ने स्टेनोग्राफर के 21 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों को एक साल के अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा। अभ्यर्थी के परफॉर्मेंस और आवश्यकता के मुताबिक अनुबंध को बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। डाक से आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 27 नवंबर है। योग्यता और आवेदन से जुड़ी अन्य जानकारियां इस प्रकार हैं :

स्टेनोग्राफर (इंग्लिश), कुल पद : 21 16

स्थान के अनुसार रिक्तियों का विवरण

दिल्ली, पद : 05

मुंबई, पद : 08

अहमदाबाद, पद : 04

चेन्नई, पद : 02

कोलकाता, पद : 02

योग्यता : मान्यता प्राप्त संस्थान या यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में स्नातक हो। साथ ही इंग्लिश में शॉर्टहैंड स्पीड 100 शब्द प्रति मिनट हो।

मासिक वेतन : 45,000 रुपये।

चयन प्रक्रिया : स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से योग्य उम्मीदवार को चयन किया जाएगा।

आवेदन शुल्क : किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा।

आवेदन प्रक्रिया

-वेबसाइट (http://nclt.gov.in) लॉगइन करें। होमपेज पर मौजूद क्विक लिंक्स के तहत वेकेंसी ऑप्शन पर क्लिक करें।

-खुलने वाले नए वेबपेज पर वेकेंसी शीर्षक के तहत Engagement of stenographers purely on contractual assignment in the National Company Law Tribunal(NCLT) लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने के साथ नियुक्ति का विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। विज्ञापन से अपनी योग्यता जांचें।

-विज्ञापन के साथ ही आवेदन फॉर्म का प्रारूप दिया गया है। प्रारूप के मुताबिक ए4 आकार के पेपर पर आवेदन फॉर्म टाइप कर लें या फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें।

-इसके बाद फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारियां सही-सही दर्ज कर दें।

-साथ ही फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाएं। फोटोग्राफ को सेल्फ अटेस्ट भी करें।

-इसके बाद पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन को लिफाफे में डाल कर तय पते पर भेज दें।

यहां भेजें आवेदन

श्री अनिल कुमार, अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, रूम नंबर-614, ब्लॉक नंबर-03, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

खास तिथि

डाक से आवेदन स्वीकार होंगे : 28 नवंबर 2017

अधिक जानकारी यहां

फोन : 011-24363667

वेबसाइट : http://nclt.gov.in