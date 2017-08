दिल्ली में सीनियर रेजिडेंट के 79 पदों के लिए वॉक-इन-इंटरव्यू

दिल्ली के संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ने सीनियर रेजिडेंट के कुल 79 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। सभी नियुक्तियां वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से होंगी। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थी तय तिथि को निर्धारित पते पर पहुंच कर इंटरव्यू में भाग ले सकते हैं। इससे पहले डाक से आवेदन भेजना होगा। आवेदन स्वीकार होने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। पद, योग्यता और इंटरव्यू से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए आगे पढ़ें :

सीनियर रेजिडेंट, कुल पद : 79 (अनारक्षित-46)

विषय के अनुसार रिक्तियों का विवरण

ऑर्थोपेडिक, पद : 08 (अनारक्षित-04)

पैथोलॉजी,पद : 02 (अनारक्षित)

आई,पद : 03 (अनारक्षित-01)

इंटरव्यू की तिथि : 29 अगस्त 2017 (सुबह 11 बजे से )

मेडिसिन,पद : 07 (अनारक्षित-04)

सर्जरी,पद : 07 (अनारक्षित-04)

स्किन,पद : 01 (अनारक्षित)

इंटरव्यू की तिथि : 30 अगस्त 2017 (सुबह 11 बजे से )

पीडियाट्रिक्स,पद : 13 (अनारक्षित-06)

ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनी,पद : 19 (अनारक्षित-10)

इंटरव्यू की तिथि : 31 अगस्त 2017 (सुबह 11 बजे से )

एनेस्थीसिया,पद : 14 (अनारक्षित-09)

फॉरेंसिक मेडिसिन,पद : 01 (अनारक्षित)

रेडियोलॉजी,पद : 04 (अनारक्षित-03)

इंटरव्यू की तिथि : 01 सितंबर 2017 (सुबह 11 बजे से )

योग्यता : एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त हो। संबंधित स्पेशिएलिटी में पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा या डीएनबी हो। साथ ही दो साल का कार्यानुभव हो।

-दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो।

-तीन वर्षीय सीनियर रेजिडेंसी (रेगुलर और एड-हॉक) पूरा न की हो।

सूचना : एमबीबीएस डिग्री के साथ संबंधित स्पेशिएलिटी में दो साल का अनुभव रखने वाले उम्मीदवार को एडहॉक बेसिस पर नियुक्ति दी जाएगी।

अधिकतम आयु (21 अगस्त 2017 को)

-33 वर्ष पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा धारकों के लिए।

-35 वर्ष पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री धारकों के लिए।

-एससी/एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार के नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी।

वेतनमान : 67,700 से 2,08,700 रुपये। साथ में अन्य भत्ते भी मिलेंगे।

नियुक्ति अवधि : तीन वर्ष।

फ्रेश उम्मीदवारों के नहीं मिलने पर

-अभ्यर्थियों को सर्कुलर नंबर F121/26/2010/H&FW/1996-2045 dated 10.6.2011 of Deptt of H&FW, GNCT of Delhil के तहत चयन में छूट मिल सकती हैं, जो निम्न हैं :

-एसआर पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

-फ्रेश कैंडिडेट के नहीं मिलने पर तीन वर्षीय सीनियर रेजिडेंसी पूरा करने वाले उम्मीदवार भी इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं।

-ऐसे उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट अलग तैयार की जाएगी लेकिन सबसे पहले वरीयता फ्रेश कैंडिडेट को ही दी जाएगी।

-दूसरी सूची से सभी रेजिडेंट की नियुक्ति केवल 1 साल के लिए होगी।

आवेदन शुल्क : देय नहीं।

चयन प्रक्रिया : अभ्यर्थियों का चयन वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा। साक्षात्कार वाले दिन अभ्यर्थी डीडी, दो पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ सभी मूल प्रमाणपत्र और फोटोकॉपी को लेकर जाएं।

जरूरी सूचनाएं

-अधिकतम आयु में दिव्यांगों को दस वर्ष, एससी/ एसटी को पांच वर्ष और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट मिलेगी।

-पहले से ही संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल में एडहॉक बेसिस या अनुबंध आधार पर सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर रहे अभ्यर्थी इंटरव्यू में फ्रेश कैंडिडेट के तौर पर शामिल हो सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

-इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाएं। होमपेज पर बाईं तरफ मौजूद वेकेंसी एंड रिजल्ट ऑप्शन पर क्लिक करें।

-खुलने वाले अगले वेबपेज पर वेकेंसी शीर्षक के तहत क्रम संख्या 23 के तहत ‘ Interview for the post Senior Resident on Regular Basis held on Aug & Sept 2017in SGMH लिंक पर क्लिक करें। इस लिंक पर क्लिक करने पर नियुक्ति का विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। विज्ञापन को पढ़ें और अपनी योग्यता जांचें।

-विज्ञापन के साथ ही आवेदन फॉर्म जुड़ा हुआ है। उसका ए4 आकार के पेपर पर प्रिंटआउट निकालें। इसके बाद उसमें अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव से जुड़ी जानकारियां दर्ज कर दें। साथ ही फॉर्म में निर्धारित स्थान पर अपनी पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ चिपकाएं।

-फिर पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को सभी जरूरी दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्ट की हुई फोटोकॉपी के साथ तय पते पर भेज दें।



आवेदन के साथ इन दस्तावेजों को भेजें

-जन्म तिथि को प्रमाणित करने के लिए दसवीं का सर्टिफिकेट

-फोटो आईडी प्रूफ

-एड्रेस प्रूफ

-एबीबीएस/ प्रोविजनल सर्टिफिकेट

-इंटर्नशिप पूरा करने का सर्टिफिकेट

-जाति प्रमाणपत्र

-दिल्ली मेडिकल काउंसिल का वैध रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

-सीनियर रेजिडेंट के लिए पीजी डिग्री/ पीजी डिप्लोमा

-अनुभव प्रमाणपत्र

खास तारीखें

डाक से आवेदन फॉर्म स्वीकार होंगे : 21 अगस्त 2017 (शाम 4:00 बजे तक)

इंटरव्यू की तिथि : 16,17, 18, 19, 21 और 22 अगस्त 2017

यहां भेजें फॉर्म/इंटरव्यू होगा : मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी,

दिल्ली-110083

अधिक जानकारी यहां

वेबसाइट : www.delhi.gov.in, www.health.delhigovt.nic.in

ईमेल : mssgmh@rediffmail.com, admsgmh@gmail.com