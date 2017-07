एम्स भुवनेश्वर को चाहिए 236 सीनियर रेजिडेंट

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,भुवनेश्वर (एम्स) ने सीनियर रेजिडेंट के कुल 236 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। सभी नियुक्तियां तीन साल के अनुबंध पर विभिन्न विभागों में की जाएंगी। इन पदों को बैकलॉग और करंट वैकेंसी से भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2017 है। पद और योग्यता संबंधित अन्य सभी जानकारियां इस प्रकार हैं :

सीनियर रेजिडेंट, कुल पद : 236 (अनारक्षित : 138)

विभाग के आधार पर रिक्तियों का वर्गीकरण

-एनेस्थीसियोलॉजी पद : 09

- बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी पद : 05

- कार्डियोलॉजी पद : 07

- सीएम एंड एफएम पद : 05

- डर्मेटोलॉजी पद : 01

- एंडोक्राइनोलॉजी पद : 06

- गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी पद : 05

- जनरल मेडिसिन पद : 18

- जनरल सर्जरी पद : 17

- मेडिकल ऑन्कोलॉजी/हेमोटोलॉजी पद : 14

- नियोनेटोलॉजी पद : 06

- न्यूरोलॉजी पद : 07

- न्यूरोसर्जरी पद : 12

- ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गाइनेकोलॉजी पद : 08

- ऑप्थाल्मोलॉजी पद : 04

-ऑर्थोपीडिक्स पद : 05

-पीडियाट्रिक्स सर्जरी पद : 13

-पीडियाट्रिक्स पद : 10

- पीएमआर पद : 03

-पल्मोनेरी मेडिसिन पद : 03

-रेडियोडायग्नोसिस पद : 11

-रेडियोथेरेपी पद : 02

-सर्जिकल ऑन्कोलॉजी पद : 12

-ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन पद : 04

-यूरोलॉजी पद : 13

- बॉयोकेमिस्ट्री पद : 03

- फॉरेंसिक मेडिसिन/टोक्सीकोलॉजी पद : 02

- फॉर्माकोलॉजी पद : 03

- फिजियोलॉजी पद : 02

- यूरोलॉजीॅ पद : 08

- ईएनटी पद : 02

- साइकाइट्री पद : 02

- डेन्टस्ट्री पद : 03

- ट्रॉमा एंड इमरजेंसी मेडिसिन पद : 24

योग्यता

- किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विभाग से संबंधित स्पेशिएलिटी में पीजी डिग्री (एमडी/ एमएस/ डीएनबी/डीएम/एमसीएच) हो।

- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या किसी स्टेट मेडिकल काउंसिल में वैध पंजीकरण हो।

सूचना :

- जिन उम्मीदवारों को कोर्स जुलाई 2017 को पूरा हो रहा है, वे भी इन पदों के लिए आवेदन योग्य होंगे। इंटरव्यू के समय उन्हें पासिंग सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

- जिन अभ्यर्थियों के पास डीएनबी डिग्री है, उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ पास सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा।

- पीडियाट्रिक्स या मेडिसिन में एमडी/डीएनबी धारक नियोनेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग में भी आवेदन कर सकेंगे।

- जिन अभ्यर्थियों के पास जनरल सर्जरी में एमडी/डीएनबी की योग्यता है, वे न्यूरोसर्जरी, पीडियाट्रिक्स सर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजी और बर्न एंड प्लास्टिक विभाग में भी आवेदन योग्य होंगे।

- ऑथार्ेपेडिक्स/एनेस्थीसियोलॉजी/जनरल सर्जरी/जनरल मेडिसिन में एमडी/डीएनबी/एमएस डिग्री धारक ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग में आवेदन कर सकते हैं।

-

-

अधिकतम आयु (31 जुलाई 2017 को को)

- सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 33 वर्ष।

- अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी आवेदकों को तीन वर्ष और एससी/ एसटी आवेदकों को पांच वर्ष की छूट होगी। दिव्यांगों को भी पांच वर्ष की छूट होगी।

वेतनमान : 15,000 से 39,100 रुपये। ग्रेड पे 6600 रुपये।



चयन प्रक्रिया : इंटरव्यू के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। हालांकि पद संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है।

- इस स्थिति में 80 अंकों की लिखित परीक्षा होगा। इंटरव्यू 20 अंकों का होगा।

- लिखित परीक्षा में बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे।

-

आवेदन शुल्क

’ 1000 रुपये। एससी और एसटी वर्ग के आवेदकों के लिए यह शुल्क 800 रुपये है।

’ शुल्क का भुगतान ‘एनईएफटी’ के जरिए करना होगा।

’ दिव्यांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

शुल्क के भुगतान के लिए जरूरी विवरण

’ अकाउंट नंबर : 557820110000006

’ आईएफएससी कोड : इङकऊ0005578

’ एमआईसीआर कोड : 751013019

’ बैंक और शाखा का नाम : बैंक ऑफ इंडिया, एम्स भुवनेश्वर ब्रांच, ओडिशा



आवेदन प्रक्रिया

- वेबसाइट (www.aiimsbhubaneswar.edu.in पर लॉगइन करें। यहां होमपेज पर बाईं ओर दिए गए ‘रिक्रूटमेंट’ सेक्शन पर क्लिक करें।

- इसके बाद नया वेबपेज खुल जाएगा। यहां आपको रिक्रूटमेंट नोटिस शीर्षक के तहत क्रम संख्या 7 पर Advertisement : Recruitment for the post of Senior Residents (July 2017 Session) शीर्षक से लिंक नजर आएगा।

- इस शीर्षक के सामने दिए गए ‘डाउनलोड’ लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने पर पद से संबंधित विज्ञापन खुल जाएगा। इसमें दी गई जानकारियां ध्यान से पढ़ लें। साथ ही पद के लिए दी गई योग्यता जांच लें।

- अब इसी पेज पर ऊपर की ओर दिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करने से नया वेब पेज खुलेगा। यहां विज्ञापन संख्या AIIMS/BBS/Dean/SR/49-A/6505 के तहत दिए अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर दर्ज कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करें।

- अब उसी वेबपेज पर वापस आएं और दाईं ओर दिए ‘लॉगइन पैनल’ में यूजर आई, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगइन करें।

- ऐसा करने से आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब निर्देशानुसार आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर लें। अंत में ऑटोजेनरेटेड भरे हुए आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें और उसे संभाल कर रख लें।

- फिर इंटरव्यू के दिन भरे हुए आवेदन को जरूरी दस्तावेजों की मूल प्रति सहित सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी के साथ लेकर जाएं।

इंटरव्यू में ले जाएं ये दस्तावेज

- एमबीबीएस और इंटर्नशिप पूरी होने का सर्टिफिकेट

- पीजी डिग्री का प्रमाणपत्र

- मेडिकल रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट

- जन्म और आयु प्रमाणित करने वाले दस्तावेज

- जाति प्रमाणित करने वाले दस्तावेज

- पासपोर्ट साइज की सेल्फ अटेस्टेड दो रंगीन फोटो

सूचना : सभी दस्तावेजों व प्रमाणपत्रों की मूल प्रति सहित सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लेकर जाएं।

खास तिथि

ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि : 31 जुलाई 2017

ज्यादा जानकारी यहां

वेबसाइट : www.aiimsbhubaneswar.edu.in

ईमेल : dean@aiimsbhubaneswar.edu.in

इंटरव्यू का स्थान : डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस हॉल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, एम्स, भुवनेश्वर-751019

