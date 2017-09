गडकरी बोले: ऑटोमोबाइल कंपनियां पेट्रोल-डीजल की जगह दूसरे विकल्प तलाशें

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को जोर देते हुए कहा कि ऑटोमोबाइल उद्योग को इलेक्ट्रिक और बायो-ईंधन जैसे वैकल्पिक ईंधनों से चलने वाले वाहनों की प्रौद्योगिकी विकसित करनी चाहिए।

उन्होंने ऑटो उद्योगों को आगे आकर देश की सार्वजनिक यातायात प्रणाली में निवेश करने के लिए भी कहा। गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के 57वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, “नई प्रौद्योगिकी में आर्थिक व्यवहारिकता है। चलिए हम अगले 25 वर्ष के बारे में योजना बनाते हैं, मैं मजबूती से ऑटोमोबाइल सेक्टर से सार्वजनिक यातायात एवं इलेक्ट्रिक बाईक एवं कार के निमार्ण में निवेश के लिए आग्रह करता हूं।”

20 charging stations&200 electric taxis in Nagpur.Can go up to 1000 in 3 months.We'll plan policy: Nitin Gadkari on charging infrastructure pic.twitter.com/Qz20lRuKXf