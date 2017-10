धनतेरस: यात्रियों पर मेहरबान Indigo, सिर्फ 999 रुपये में बुक करें फ्लाइट!

भारत में 'बजट एयरलाइंस' कहलाने वाली इंडिगो एयरलाइंस ने धनतेरस के मौके पर शानदार ऑफर निकाला है। धनतेरस के शुभ अवसर पर इंडिगो यात्रियों को सिर्फ 999 रुपये में फ्लाइट टिकट दे रहा है।

आपको बता दें कि आज से शुरू हुआ ये ऑफर 21 दिसंबर से यात्रा करने वालों के लिए मान्य है। इसके तहत यात्री बड़े से छोटे शहरों तक बेहद सस्ते में प्लेन में सफर कर सकेंगे।

इन शहरों से होगी शुरुआत

इंडिगो ने नए ATR हवाई जहाजों को अपनी सेवाओं में शामिल करते हुए कहा कि वो रोज 24 घंटे नॉन स्टॉप फ्लाइट चलाएगी। इंडिगो ने कहा कि शुरू में ये फ्लाइट्स दक्षिण भारतीय शहरों में चलाई जाएगीं। जिन शहरों के बीच ये सेवा शुरू होगी उनमें हैदराबाद, चेन्नई, बंगलूरू, मंगलौर, मदूरै, नागपुर, तिरुपति और राजामुंदरै शामिल हैं।

Small aircraft, big news! Our brand new fleet of ATRs is flying to more of India. Book now: https://t.co/2XWdRwf6u3 pic.twitter.com/lLP5a0HEmW