आधार कार्ड से लिंक करा लें सिम कार्ड, वरना हो सकता डिएक्टिवेट

अगर आपने अपने आधार कार्ड को सिम कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो जल्द से जल्द करा लें। जो सिम कार्ड आधार कार्ड से अगले साल फरवरी 2018 तक डिएक्टिवेट हो सकते हैं। समाचार एजेंसी एएनआई ने यह सूचना दी है। केंद्र ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि एक साल में सभी सिम कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ दिया जाएगा।

एजेंसी के मुताबिक केंद्र ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि सभी सिम कार्ड जिन्हें आधार कार्ड से फरवरी 2018 तक लिंक नहीं कराया तो फोन नंबर डिएक्टिवेट हो जाएगा।

All SIM cards have to be verified with Aadhaar within a year from date of judgement. All un-linked phones will be deactivated after Feb'18.