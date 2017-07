जीएसटी इम्पैक्ट: मारुति ने ग्राहकों को दिया तोहफा, 3% तक घटाए कार के दाम

जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर बीती रात 12 बजे संसद के केंद्रीय कक्ष में तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों की उपस्थिति में लागू हो गया। इसके बाद आज (शनिवार) से ही इसका असर भी दिखने लगा है। ग्राहकों को तोहफा देते हुए मारुति ने कुछ कारों के दाम में कटौती की है। वहीं कुछ कारों के दाम बढ़ाए भी गए हैं।

#Maruti cuts prices of select vehicles by up to 3 per cent to pass on #GST benefit to customers.