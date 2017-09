अपने SBI Bank Account को ऐसे करें आधार कार्ड से लिंक, इन स्टेप्स से जानें

भारत सरकार ने आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिकं कराने को अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों की मानें तो 31 दिसंबर तक सभी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक हो जाने चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ग्राहकों को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए कई सुविधाएं दे रहा है। एसबीआई यूजर्स के पास आधार कार्ड की डिटेल्स ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए अपलोड करने का ऑप्शन है। इसके अलावा आप पास की एसबीआई ब्रांच में जाकर भी आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करा सकते हैं।

SBI makes Aadhaar seeding easy. Access any of SBI ATMs, and seed your Aadhaar with your Bank account. Visit: https://t.co/KG63TVPtCs pic.twitter.com/TPQoqdiiD5