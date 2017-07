शेयर बाजार: महंगाई दर में कमी से 32 हजारी हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 9800 के पार

मॉनसून की अच्छी प्रगति, कंपनियों के मजबूत तिमाही परिणाम की उम्मीद और महंगाई के आंकड़ों में नरमी के दम पर बीएसई का सेंसेक्स आज पहली बार 32 हजार के अंक को पार कर गया।

Sensex up by 214.11 points, currently at 32,018.93. Nifty at 9,876.25