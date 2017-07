लालू पर छापेमारीः खामोश क्यों हैं नीतीश कुमार, तोड़ें अपनी चुप्पीः गिरिराज सिंह

लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई छापे को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इस मामले में मौनी बाबा बने हुए हैं और उन्हें अपना मौन तोड़ना होगा। वहीं सुशील मोदी ने कहा है कि लालू के बेटों को कैबिनेट से हटा दिया जाना चाहिए।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस छापेमारी पर बयान देते हुए कहा, 'सच लोगों के सामने आना ही चाहिए। इसके साथ ही अब नीतीश कुमार को इस मामले पर बोलना चाहिए की क्या वह सुशासन चाहते हैं या भ्रष्टाचार का समर्थन करते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं। वह सुशासन और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कानून अपना काम कर रहा है और सीबीआई जांच में जुटी है।

Nitish Kumar should break his silence and sack Tejashwi Yadav as deputy CM: Sushil Modi, BJP on CBI FIR in Railway hotel tender case pic.twitter.com/dsOvc8DXw1