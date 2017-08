मनोज वाजपेयी ने नीतीश कुमार से मांगी मदद, लिखा-मेरा गांव डूब रहा है

बॉलीवुड एक्टर मनोज वाजपेयी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने गांव को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए मदद मांगी है। वाजपेयी ने अपने ऑफीशियल ट्विटर अकाउंट पर दो ट्वीट किए हैं जिसमें पहले ट्वीट में मनोज लिखा है 'बिहार के पश्चिमी चंपारण में बाढ़ की स्थिती बहुत विनाशकारी है। हमारा गांव इससे बुरी तरह प्रभावित है। बाढ़ के कहर के चलते लोग खाने की कमी से जूझ रहे हैं।

वहीं दूसरे ट्वीट में वाजपेयी ने नीतीश कुमार को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने नीतीश कुमार से मदद मांगते हुए लिखा है 'मैंने हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से प्राकृतिक आपदा से प्रभावित इलाकों पर मदद की अपील की है। उम्मीद और प्रार्थना है कि लोगों के पास जल्द ही मदद पहुंचेगी। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पूरा बिहार बाढ़ की चपेट में है.

बारिश से बर्बादी:बिहार के 15 जिले बाढ़ की चपेट में,4 दिन में 110 मौतें

उधर, मधुबनी में कोसी, कमला, धौस नदी के साथ अब गेहुमां नदी भी उफना गई है। इससे जिले में बाढ़ की स्थिति भयावह हो गई है। सूबे में पिछले 24 घंटे में बाढ़ के कारण 44 लोगों की मौत हो गई। पिछले 4 दिनों में कुल 110 से ज्यादा मौतें हुईं हैं। बिहार के 16 जिलों में 90 लाख से ज्यादा आबादी प्रभावित हो गई है।

devastating flood situation in west champaran bihar.our village is badly affected.people are running short of daily supply of food.

I appeal our CM @NitishKumar to look into this natural calamity and send help to affected areas.hope and pray that help will reach soon.