शर्मनाकः बिना दरवाजे पर दस्तक दिए दबंग के घर में घुसा बुजुर्ग, थूक कर चटवाया

बिहार के नालंदा जिले में 54 साल के एक वृद्ध व्यक्ति को जमीन पर थूक कर चटवाने की घटना सामने आई है। खबर के मुताबिक 54 साल के महेश ठाकुर को सिर्फ इसलीए थूक कर चटवाया गया क्योंकि वो एक दबंग व्यक्ति के दरवाजे पर बिना दस्तक दिए घर के अंदर दाखिल हो गया था। इसके अलावा घर की महिलाओं ने उस पर चप्पल से भी वार किया।

मीडिया में आई खबर के मुताबिक नालंदा डीएम एसएम थ्यागराजन ने बताया कि, "ठाकुर घर के पास में ही सुरेंद्र यादव के घर खैनी लेने पहुंचा था लेकिन उस वक्त घर में कोई भी पुरुष मौजूद नहीं था।"

Nalanda: Man made to spit & lick as punishment for entering Sarpanch's house without knocking,was also beaten by slippers by women #Bihar pic.twitter.com/WTM31aLMVq