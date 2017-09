कैबिनेट विस्तार: बीजेपी शातिर पार्टी, नीतीश को शपथ में नहीं बुलाया-लालू यादव

आज मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। 4 मंत्रियों के प्रमोशन के साथ 9 नए मंत्री मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए मोदी कैबिनेट विस्तार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, बीजेपी ने नीतीश कुमार को पीछे छोड़ दिया है।

They didn't even get invites (oath ceremony). One who leaves his people won't be taken in by others. It's Nitish Kumar's fate: Lalu Yadav pic.twitter.com/VjVLOLgWxa