सृजन घोटाला: CBI ने की बैंक ऑफ बड़ौदा डायरेक्टर सहित 8 के खिलाफ की FIR

बिहार में सृजन घोटाले को लेकर सीबाआई ने बड़ी कर्रवाई की है। सीबीआई ने भागलपुर के सृजन महिला विकास समिति और सहरसा की बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर के खिलाफ FIR दर्ज की है। इनके अलावा सीबीआई ने भागलपुर बैंक ऑफ बड़ोदा के एक्स डायरेक्टर, एक्स कैशियर और सहायक भूमि अधिग्रहण कार्यालय के प्रमुख सहित आठ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है।

#FLASH CBI registers FIR in Bihar's Srijan Scam against Srijan Mahila Vikas Samiti (Bhagalpur) & Director, Bank of Baroda (Saharsa) pic.twitter.com/NwPPf9W1Cx

#SrijanScam: CBI FIR also filed against Ex-Director, Bank of Baroda (Bhagalpur), Ex-cashier & Head Asst. of Land Acquisition Office(Saharsa)