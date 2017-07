मुश्किल में लालू: 2006 रेलवे होटल टेंडर मामले में 12 स्थानों पर CBI छापा, पत्नी और बेटे पर केस दर्ज

लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। चारा घोटाला, जमीन विवाद के बाद अब वे होटल टेंडर के मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। सीबीआई ने लालू यादव के 12 ठिकानों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से छापेमारी शुरू की और केस भी दर्ज कर लिया। दिल्ली, पटना, रांची, पुरी और गुरुग्राम में 12 ठिकानों पर जमकर छापेमारी हो रही है।

मिशन 2019: लालू बोले, अगर मायावती-अखिलेश मिल जाएं तो चुनाव ओवर

CBI registers a case against then Railway Minister(2006),wife,son and others on allegations of awarding tender for hotels in Ranchi and Puri