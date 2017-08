बड़ी कार्रवाई: JDU ने 21 नेताओं को पार्टी से निकाला, पढ़ें पूरी लिस्ट

जेडीयू ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 नेताओं को सस्पेंड कर दिया है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि 21 नेताओं को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है।

#Bihar JDU state president Vashistha Narayan Singh suspended 21 party members from their primary memberships over anti-party activities.