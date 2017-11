बिहार: भरी पंचायत में थूक चटवाने का वीडियो वायरल, जाँच में जुटी पुलिस

पानापुर के एक गांव में भरी पंचायत के बीच महिला से थूक चटवाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। महिला से थूक चटवाने का वीडियो सोमवार का वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को बेहद शर्मनाक और सामंती बता रहे हैं।

#WATCH Woman made to spit & lick during Panchayat session in Muzaffarpur's Minapur. She came for settlement of a rent dispute. #Bihar (5.11) pic.twitter.com/Y7vQRsjq1g