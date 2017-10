बिहारः बुजुर्ग को थूक कर चटवाने के मामले में तीन लोग हिरासत में

गुरुवार को बिहार के नालंदा जिले मे पंचायत लगा कर बुजुर्ग को सजा के तौर पर थूक कर चटवाने के आरोप में पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लिया है। शनिवार को यह खबर उस वक्त चर्चा में आ गई जब इस घटना से जुड़ी वीडियो और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शुक्रवार को वायरल हो गईं।

दरअसल 54 साल के महेश ठाकुर को दिवाली के दिन खैनी मांगना इतना भारी पड़ गया कि उसे सजा दिलाने के लिए पंचायत बैठी। पंचायत ने तालिबानी फरमान सुनाते हुए उसे महिलाओं के हाथों चप्पल से पिटवाने का हुक्म सुनाया। इतना ही नहीं उससे थूक भी चटवाया गया।

घटना कुछ इस प्रकार हुई...

घटना गुरुवार को प्रखंड की अजयपुर पंचायत के अजनौर गांव में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कम्प मच गया। डीएम व एसपी सहित जिले के आलाधिकारी घटना की जांच करने नूरसराय पहुंचे। पीड़ित के बयान पर मुखिया दयानंद मांझी समेत आठ लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर करायी गयी है।



खैनी मांगने के लिए गये थे गौशाला में : गांव के पीड़ित महेश ठाकुर ने बताया कि वह बुधवार की शाम खैनी मांगने के लिए सुरेन्द्र यादव की गौशाला में गये थे। लेकिन उसपर गलत नीयत से घर में घुसने का आरोप लगाते हुए गुरुवार की सुबह धर्मेन्द्र यादव के घर में पंचायत लगायी गयी।



पंचायत में मुखिया की मौजूदगी में उसे महिलाओं द्वारा चप्पल से पिटवाया गया। साथ ही उसे जमीन पर थूकवाकर चटवाया भी गया। इतना ही नहीं धमकी भी दी कि इस घटना की खबर किसी को दी तो अंजाम भुगतना होगा। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वह बिना दरवाजा खटखटाये गौशाला में खैनी मांगने के लिए चला गया था।

एसडीओ व कल्याण पदाधिकारी ने की जांचः

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। डीएम के आदेश पर बिहारशरीफ एसडीओ व जिला कल्याण पदाधिकारी ने घटना की जांच की। शुक्रवार की सुबह डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम व सुधीर कुमार पोरिका दल-बल के साथ नूरसराय पहुंचे और पीड़ित से पूछताछ की। इसके बाद नूरसराय थाना में आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी। आरोपितों में मुखिया दयानंद मांझी, धर्मेन्द्र यादव, रामवृक्ष महतो, अरुण महतो, नरेन्द्र यादव, रामरूप यादव, संजय यादव व राजेन्द्र पंडित शामिल हैं।



